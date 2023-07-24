Банки должны будут возмещать клиентам деньги, похищенные мошенниками

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки обяжут возмещать средства клиентам, которые лишились их из-за мошеннических схем. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации в понедельник, 24 июля.

Таким образом, в России будет применяться механизм противодействия хищения средств – «антифорд».

Согласно закону, банки должны будут проверять поступления денег на признак мошеннических действий. В случае, если операции совершены без ведома граждан, финансовые организации обязаны вернуть им утраченные средства. Кроме того, банки смогут замораживать операции на срок до двух дней, если перевод средств характерен для мошенничества. Также клиенту могут отключить дистанционное обслуживание в таком случае.

Российские банки будут получать информацию от Центрального Банка страны, которая будет указывать на операцию, проведенную без согласия гражданина. Закон устанавливает сроки возмещения средств. Так, деньги вернуться на счет клиента в течение 30 дней со дня получения заявки на возмещение денег. В случае трансграничного перевода, срок увеличивается до 60 дней.

Есть и исключения в законе. Возмещать убыток клиенту банки не будут в случае, если докажут, что гражданин нарушил порядок использования электронного средства платежа.

Путин поручил правительству и Центробанку России рассмотреть до 1 июля механизм защиты граждан от мошенничества в сфере денежных переводов в январе 2023 года.