Банки Кубы начали принимать платежные карты «Мир»

Кубинские банки начали принимать платежные карты «Мир». Об этом в рамках Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он отметил, что этот шаг является важным для двустороннего сотрудничества между Россией и Кубой. Слова Титова приводит ТАСС.

«В финансовой сфере мы предложили кубинским коллегам целый комплекс мер на базе российского опыта. Думаю, то, что сейчас на острове получают хождение банковские карты, эмитированные в рамках системы «Мир», – сказал Титов.

Он подчеркнул, что экономика двух государств нуждается в обелении денежных потоков, а также защите финансовой системы от внешних санкций. Титов также сообщил, что российская сторона предложила кубинской создать комбинированный инструмент, способный решать две эти задачи, который представляет собой специальный расчетный центр с банковской лицензией. Именно через него должны проходить все финансовые сделки внутри страны и за ее пределами.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что к декабрю 2023 года у российских туристов появится возможность использовать карты «Мир» в Мьянме.

13 июня стало известно, что в Турции вновь заработала платежная система «Мир», которой могут воспользоваться клиенты любых российских банков, в том числе – попавших под санкции. Комиссия при оплате покупок составит 2%.