Башар Асад утвердил указ о создании нового сирийского кабинета министров

Президент Сирии Башар Асад утвердил указ о создании нового кабинета министров Арабской Республики, как сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление канцелярии президента.

В соответствии с информацией, президент Башар Асад подписал указ о создании нового правительства под руководством Мухаммеда Гази аль-Джалали.

Аль-Джалали ранее занимал пост министра связи и технологий с августа 2014 года по июль 2016 года. В период с 2008 по 2014 год он исполнял обязанности заместителя министра связи.

На пост министра иностранных дел в новом правительстве назначен Бассам Саббаг, а предыдущий глава МИД Сирии Фейсал Микдад получил должность вице-президента республики, как отметил источник агентства.

Кроме того, на Микдада возложены обязанности по контролю за осуществлением внешней политики и политики в сфере СМИ в соответствии с указаниями президента.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана снял Полада Бюльбюль оглы с поста посла республики в России.