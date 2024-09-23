Президент Азербайджана снял Полада Бюльбюль оглы с поста посла республики в России
Фото: [unsplash.com]
Ильхам Алиев, президент Азербайджана, снял Полада Бюльбюль оглы с поста посла республики в России. Данное распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.
«Снять Полада Бюльбюль оглы с поста чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — говорится в указе.
Бюльбюль оглы был избран депутатом национального парламента на досрочных выборах, которые прошли 1 сентября. Тем не менее выдвижение Полада Бюльбюль оглы на место в национальном парламенте не стало неожиданностью для многих аналитиков.
Обладая богатым опытом и глубоким пониманием международной и внутренней политики, он представляет собой значительную ценность для законодательной ветви власти.
Ранее сообщалось, что участник СВО Гурциев занял должность заместителя главы Ставрополя.