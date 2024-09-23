Ильхам Алиев, президент Азербайджана, снял Полада Бюльбюль оглы с поста посла республики в России. Данное распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.

«Снять Полада Бюльбюль оглы с поста чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — говорится в указе.

Бюльбюль оглы был избран депутатом национального парламента на досрочных выборах, которые прошли 1 сентября. Тем не менее выдвижение Полада Бюльбюль оглы на место в национальном парламенте не стало неожиданностью для многих аналитиков.

Обладая богатым опытом и глубоким пониманием международной и внутренней политики, он представляет собой значительную ценность для законодательной ветви власти.

Ранее сообщалось, что участник СВО Гурциев занял должность заместителя главы Ставрополя.