Германия согласилась выплачивать деньги за геноцид в Намибии, но при этом отказалась от компенсаций жертвам блокады Ленинграда. Это является ярким примером двойных стандартов, так считает Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ. Его слова привели РИА Новости .

Он напомнил, что немецкое правительство отказало в распространении выплат в отношении евреев-блокадников на всех, кто пострадал от блокады Ленинграда. При этом Германия признает свою ответственность за преступления в данном городе.

«Германия согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны», - указал председатель СК РФ.

По его мнению, вся эта история ярко демонстрирует политику двойных стандартов ФРГ. Бастрыкин также допустил, что новые данные о зверствах немецко-фашистских войск на территории СССР могут стать основанием для выплат родственникам тех, кто пострадал от этих действий.

Ранее Бастрыкин заявил, что российские следователи собрали большое количество доказательств тому, что Германия проводила на территории СССР самый настоящий геноцид. Она пыталась уничтожить население страны.