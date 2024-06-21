Бастрыкин: СК собрал доказательства планов фашистов истребить советский народ

Российские следователи собрали ряд доказательств того факта, что нацистская Германия имела планы на истребление советского народа. Соответствующее заявление сделал глава СК РФ Александр Бастрыкин, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Председатель комитета заявил, что проведенный ведомством анализ собранного материала подтверждает факт наличия у гитлеровского режима цели истребить мирное население не только в отдельных регионах СССР, но и всего советского народа.

Бастрыкин уточнил, что в 1941 году более 500 пациенток Лотошинской областной психбольницы было целенаправленно истреблено нацистской Германией. В качестве второго примера, он упомянул о массовом расстреле населения деревни Хацунь в Брянской области.

Ранее главный СК по России заинтересовался загадочной смертью школьницы в Новосибирске.