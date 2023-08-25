Белоруссия прекратила действие двух соглашений с Украиной

Белорусское правительство приняло решение о расторжении двух соглашений с Киевом. Было прекращено сотрудничество в области ветеринарии и карантина растений. Соответствующая информация появилась в постановлении Совета министров Белоруссии, и опубликована на национальном сайте .

Было также прекращено действие межправительственного соглашения с украинской стороной о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Это соглашение было подписано еще в 2013 году, в столице республики.

Сообщается, что Минск поручил МИД РБ направить уведомление Киеву о расторжении соглашений. Соответствующее постановление вступило в силу сегодня, 24 августа.

Последнее время Киев регулярно сообщает о прекращении действий ряда соглашений с РБ. Белорусские власти на национальном уровне оформляют прекращение действий документов, о которых заявляет украинское правительство.