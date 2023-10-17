Бельгия не исключает связь теракта в Брюсселе с палестино-израильским конфликтом

Прокуратура Бельгии не исключает связь теракта в Швеции с обострением палестино-израильского конфликта, сообщает телеканал RTBF .

В результате нападения мужчины, который позднее заявил о принадлежности к ИГИЛ*, вечером 16 октября, погибли два человека. Еще один – получил ранения. Убитыми и раннем оказались футбольные болельщики, которые пришли на матч квалификации Евро-2024 против сборной Швеции. Из-за теракта встреча была приостановлена.

«Прокуратура более не может исключить связи террористического акта в Брюсселе с конфликтом Израиля и Палестины», – говорится в сообщении.

Ранее федеральная прокуратора страны такой факт исключила.

Позднее мужчина, совершивший убийство, был задержан, но в результате перестрелки с полицией он скончался от полученных травм. После совершения преступления террорист записал видеообращение, в котором назвал свой поступок «отмщением за мусульман».

7 октября впервые за 50 лет обострился палестино-израильский конфликт. В этот день боевики группировки ХАМАС выпустили по Израилю порядка пяти тысяч ракет.

*организация признана террористической и запрещена в России