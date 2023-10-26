Бельгия отказалась от дополнительных взносов в бюджет Евросоюза для помощи Украине
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Власти Бельгии отвергли требование Еврокомиссии увеличить взносы стран Евросоюза для обеспечения финансовой помощи Украине в 2024-2027 годах.
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что Брюссель не ставит под сомнение необходимость помощи Киеву, но для этого необходимо найти другие источники финансирования.
Де Кроо предложил Еврокомисии задействовать собственные фонды, а не просить страны-члены ЕС сделать новые взносы.
Евросоюз запланировал бюджетную помощь Украине на 50 млрд евро на следующие четыре года и военную помощь на 20 млрд евро. Однако предложение «скинуться на Украину» многие страны Евросоюза, сами испытывающие экономические проблемы, приняли без энтузиазма.