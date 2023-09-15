Бельгия передаст Украине отремонтированные бронетранспортеры М113

Бельгия приступила к выполнению своих обязательств по передаче отремонтированной военной технике Украине.

Так, на вооружение ВСУ Брюссель передаст десять отремонтированных бронетранспортеров М113, сообщило в пятницу, 15 сентября, телеканал RTBF со ссылкой на специализированный сайт.

«Первая партия из десяти бронетранспортеров M113, восстановленных бельгийским предприятием John Cockerill Defense, может быть направлена на Украину как результат инициативы, профинансированной странами Бенилюкс, которая изначально предусматривала 40 бронемашин», – говорится в сообщении телеканала.

Бронетранспортеры М113 были сняты с вооружения Бельгии более 10 лет. 16 июня Совет министров страны одобрил передачу Киеву этих бронемашин.

Бронетранспортеры М113 был разработан США в 1957 году. В январе 1960 года БТР был запущен в серийное производство. Долгое время М113 являлся основным бронетранспортером Соединенных Штатов. Американские военные использовали его в различных конфликтах.

М113, помимо Бельгии, состоял на вооружении у Германии, Турции, Ливана, Греции, Швейцарии и Италии.