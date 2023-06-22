«Белгород» и «Посейдон» примут на вооружение ВМС РФ в 2023 году

Атомную подводную лодку «Белгород» и носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон» примут на вооружение Военно-морского флота России в 2023 году, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМС РФ Николай Евменов.

«Как президент и сказал, в этом году примем», – сказал Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

БС-329 «Белгород» была спущена на воду 2019 году. Ее строительством занимались на заводе оборонно-промышленного-комплекса РФ «Севмаш» с 1992 по 2020 годы. Характеристики субмарины засекречены. Из открытых источников следует, что «Белгород» построен по типу ударной подлодки «Антей» с увеличением длины на 30 метров. Особенностью данной субмарины является ее бесшумность, которая обеспечивается винтами необычной конструкции.

«Белгород» будет передан на вооружение Тихоокеанского флота ВМФ России. Ядерный беспилотник «Посейдон», который крепиться к подлодке, предназначен для нанесения ударов по берегу противника.

Ранее официальные представители США прокомментировали созданный российский ядерный беспилотник «Посейдон». Источники отнесли его к новой категории оружия, которое способно вызывать радиоактивные волны в океане. Из-за этого прибрежные города будут непригодными для жизни.