Белгородские инженеры создали необычную «Пчелу»

Белгородские инженеры разработали и направили в зону проведения специальной военной операции (СВО) новый тип беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под названием «Пчела», сообщил телеграм-канал Mash.

Этот дрон-камикадзе оснащен специальной контактной иглой, получившей название «жало», которая расположена на передней части аппарата.

Особенностью конструкции является способность активировать боевой заряд при любом угле атаки, что значительно повышает эффективность применения беспилотника. Кроме того, система позволяет осуществлять дистанционный подрыв цели на расстоянии.

Разработчики дрона отмечают, что «Пчела» может использоваться не только для поражения наземных целей, но и как средство противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с БПЛА.

Новая разработка пополнила арсенал российских подразделений, действующих в зоне СВО, и уже прошла необходимые испытания. Применение таких технических решений демонстрирует постоянное совершенствование средств ведения боевых действий в современных условиях.

