Учитель музыки с аккордеоном поддерживает боевой дух сослуживцев в зоне СВО
Российский учитель ушел на СВО с аккордеоном, чтобы поддержать российских солдат
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) проходит службу необычный военнослужащий — школьный учитель музыки с позывным «Маэстро», сообщило РИА Новости.
Педагог использует свои профессиональные навыки для поддержки боевых товарищей, регулярно исполняя музыкальные произведения на аккордеоне.
«В самом начале СВО, когда мы сюда прибыли, мне коллеги по работе прислали аккордеон, и мы с ребятами иногда выходили, песенки пели для поднятия боевого духа, настроения», — рассказал «Маэстро».
Военнослужащий проходит службу в составе Ленинградского гвардейского полка, где его музыкальные выступления помогают поддерживать моральный дух личного состава. Помимо аккордеона, «Маэстро» отлично справляется с гитарой, пианино и барабанами.
По словам учителя, не забывает он и о своих учениках — регулярно поддерживает с ними связь. Он выразил всем благодарность за поддержку и отметил, что она важна для защитников Родины.
Ранее сообщалось, что российского бойца спецоперации реанимировали на борту самолета после остановки дыхания.