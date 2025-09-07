В Башкирии автомобиль, пытаясь перелететь строящийся мост, упал в реку, предварительно загоревшись в воздухе. Водитель чудом выжил и был госпитализирован. Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT, публикуя кадры с места происшествия.

В Бураевском районе Башкирии произошел крайне необычный и опасный инцидент. Автомобиль, по неизвестным причинам, попытался пролететь сквозь строящийся мост, но его попытка закончилась падением в реку Быстрый Танып. По имеющимся данным, водитель смог преодолеть установленную опалубку моста, однако во время полета транспортное средство внезапно загорелось.

Охваченный пламенем автомобиль рухнул в реку. Предварительно сообщается, что водитель выжил в экстремальной ситуации и был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Подробности произошедшего выясняются. О состоянии водителя и транспортного средства пока не сообщалось.

