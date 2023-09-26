Белому дому нечего объявить о решении поставить Украине ракеты ATACMS

В данный момент Белому дому нечего объявить касаемо возможного решения о поставке Украине тактических ракет ATACMS. Соответствующее заявление в 25 сентября сделал координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби. Его слова передает местный телевизионный канал CNN .

На прошедшей неделе американские СМИ сообщали о том, что президент Соединенных Штатов уверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что американское правительство отправит Киеву ограниченную партию ракет ATACMS с повышенной дальностью поражения.

Во время своего последнего выступления в эфире CNN Кирби заявил о том, что ему сейчас нечего сказать касаемо потенциальных поставок ракет.