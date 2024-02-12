Белоруссия намерена построить свой собственный атомный флот в России
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Официальный Минск всерьез рассматривает возможность своего участия в программе строительства атомного флота в РФ, проинформировал в беседе с телеканалом ОНТ посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
Важнейшим направлением для поставок на экспорт белорусских товаров лава дипмиссии назвал Северный морской путь через Мурманск.
«Параллельно мы рассматриваем возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях», — сказал посол.
Крутой отметил, что последние годы серьезно растет количество заявок на перевозку грузов в Китай по указанному маршруту. Также Минск рассматривает для своего экспорта в третьи страны порты Балтики.
«Когда мы будем иметь свой флот, мы будем иметь свои суда, мы не будем зависеть ни от западной инфраструктуры, ни от инфраструктуры недружественных стран. Мы будем владельцами всей полноценной инфраструктуры, сможем регулировать экономики этих логистических затрат самостоятельно», — заключил посол Белоруссии в Москве.