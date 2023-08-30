Белоруссия получила очередной комплекс «Искандер-М»

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что республика получила очередной ракетный комплекс «Искандер-М». Об этом пресс-службы оборонного ведомство сообщило в среду, 30 августа.

«Очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поступил на вооружение белорусской армии», – следует из сообщения ведомства.

В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что в феврале 2023 года военнослужащие республики начали самостоятельно эксплуатировать первую партию «Искандера».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» объединяет несколько установок – «Искандер», «Искандер-К», «Искандер-М» и «Искандер-Э». Оружие было разработано научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения», которое располагается в Коломне Московской области.

Главное предназначение «Искандеров» заключается в уничтожении систем ПВО и ПРО врага, а также объектов, прикрываемых ими на дальностях до 500 км. «Искандеры» способы нести ядерный боезаряд.

О планах разместить на территории республики ядерное оружие президент России Владимир Путин сообщил в марте 2023 года. В июне Белоруссии уже получила первую партию такого типа вооружения. Для этого, отмечал российский лидер, в соседнем государстве построили и восстановили специальные хранилища.

Как отмечал Путин, ядерное оружие у России попросил президент Белоруссии Александр Лукашенко.