Белоруссия предложила созвать международный саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС

Предложение провести общий саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС поступило от главы МИД Белоруссии Сергея Алейника по итогам прошедшего ранее саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.

«Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня», — сказал дипломат в эфире Общенационального телевидения Беларуси.

Алейник подчеркнул, проведение саммита такого высокого уровня придаст странам-участница объединений дополнительный импульс к развитию устойчивой экономики и созданию приоритетных условий для торговли друг с другом.

Ранее сообщалось, что заявка Белоруссии на вступление в международную влиятельную организацию будет рассмотрена в приоритетном порядке. Об этом сообщил глава МИД республики Сергей Алейник.