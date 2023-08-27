Белоруссия предложила созвать международный саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС
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Каа заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, предложенная Минском инициатива позволит лидерам указанных влиятельных международных организаций, включая Россию и Китай, обсудить объединительную повестку дня.
Предложение провести общий саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС поступило от главы МИД Белоруссии Сергея Алейника по итогам прошедшего ранее саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.
«Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня», — сказал дипломат в эфире Общенационального телевидения Беларуси.
Алейник подчеркнул, проведение саммита такого высокого уровня придаст странам-участница объединений дополнительный импульс к развитию устойчивой экономики и созданию приоритетных условий для торговли друг с другом.
Ранее сообщалось, что заявка Белоруссии на вступление в международную влиятельную организацию будет рассмотрена в приоритетном порядке. Об этом сообщил глава МИД республики Сергей Алейник.