Белоруссия сообщила о нарушении воздушной границы польским вертолетом

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что военный вертолет Польши дважды нарушил воздушную границу республики в четверг, 28 сентября.

По информации оборонного ведомства, польское воздушное судно два раза за час оказывалось в воздушном пространстве Белоруссии.

«Сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров», – говорится в пресс-релизе Минобороны республики.

Еще одно нарушение со стороны Варшавы произошло в 16:22. Вертолет зашел на 300 метров вглубь Белоруссии.

Информация о вхождении в воздушное пространство республики военного вертолета Польши подтверждается объективным контролем. Из-за нарушения со стороны Варшавы в небо была поднята белорусская воздушная авиация. Минобороны республики уточнило, что на данный момент обстоятельства инцидента. Минск готовит ноту протеста Варшаве.

Польша уже нарушала воздушную границу соседней республики. В начале сентября вертолет Ми-24 ВС Польши проник в пространство Белоруссии в районе Гродненской области. Воздушное судно летело на минимально высоте и зашло вглубь Белоруссии на 1200 метров.

Комментируя этот инцидент, глава минобороны республики Виктор Хренин заявил, что причиной таких действий со стороны польского пилота, по всей вероятности, является его низкий уровень подготовки.

24 сентября Польша обвинила Белоруссию в нападении на границу. Погранслужба Польши заявлял, что фиксирует попытки проникновения на территорию страны со стороны республики. В ведомстве отметили, что таким образом Минск ставит под угрозу безопасность польского народа.