Белорусский президент заявил, что оппозиция не дождется его смерти

Уехавшие на Запад из Белоруссии и оставшиеся в стране оппозиционеры старательно ждут, когда умрет Александр Лукашенко. Об этом заявил сам президент, его слова привела БелТА.

Лукашенко выступил во время обсуждения инвестиционной программы страны на 2025 год. Он сообщил, что очень многие оппозиционеры ожидают его смерти.

«Одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент. Да не дождетесь», — указал он.

Ранее Лукашенко заявил, что стране надо определиться, стоит ли на президентские выборы в страну приглашать иностранных наблюдателей. Несмотря на то, что представители Запада могут приехать с заранее подготовленными заявлениями, они все равно смогут увидеть реальную картину выборов. Он добавил, что выборы в Республике Беларусь являются серьезным мероприятием, а не неким публичным шоу, как за рубежом.