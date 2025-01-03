Лукашенко рассказал, как должны выглядеть выборы президента Белоруссии

Во время пресс-конференции Лукашенко выразил мнение о том, что, хотя западные наблюдатели могут приехать с заранее подготовленными заявлениями, они все равно смогут увидеть реальную картину выборов. Его слова приводит государственное информационное агентство «Белта».

«Надо с Центральной комиссией еще раз встретиться и определиться, будем ли мы приглашать этих иностранцев (западных наблюдателей - ред.) на выборы. Все говорят, да не надо, они ясно что скажут. Не знаю», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что выборы в стране представляют собой серьезное мероприятие и не являются публичным шоу, подобным американским, где «стреляют в ухо или в голову».

Выборы президента республики пройдут 26 января 2025 года. Они станут седьмыми очередными выборами в стране. Оппонентом Лукашенко является представитель либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко собрал более 2,5 млн подписей для выдвижения на пост главы государства, а Гайдукевич — более 147 тыс. подписей.

Иностранные наблюдатели могут следить за процессом голосования, чтобы обеспечить его прозрачность, честность и соответствие международным стандартам. Они оценивают, насколько выборы свободные и справедливые, и помогают повысить доверие граждан к результатам.

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