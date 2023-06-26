Белорусское КГБ заявило о подготовке Западом вооруженного вторжения в страну

Замначальника белорусского КГБ Константин Бычек заявил, что у ведомства имеется информация о том, что в нескольких странах ведется подготовка террористических формирований для последующего вторжения на территорию страны.

Он также заявил о готовности КГБ к подобным ситуациям, и что нужные меры будут предприняты. Он утверждает, что у террористов, и Запада, который стоит за ними – нет шансов.

Имеется информация о подготовке формирований на базах в Польше, Литве и Украине. По Бычека, после обучения преступники отправляются на поле боя на Украине. По возвращению, они готовят теракты и планы по вторжению в Белоруссию.

Согласно заявлению Бычека, ведомство знает личности инструкторов, готовящих преступников, и фондов, их финансирующих.