Белоусов провел встречу с главой Минобороны Лаоса

Встреча прошла в рамках подготовки к 65-летию установления дипломатических отношений между странами, которое стороны отметят в октябре 2025 года.

«Убежден, что наша сегодняшняя встреча послужит мощным стимулом к дальнейшему укреплению и развитию российско-лаосских отношений в военной области», — заявил глава российского военного ведомства.

Ключевым результатом переговоров стало согласование плана стратегического партнерства в военной сфере на 2026–2030 годы. Документ закрепит дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия, включая обмен опытом, совместные учения и техническое сотрудничество.

Глава лаосского оборонного ведомства выразил благодарность российской стороне за гостеприимство и подчеркнул, что, несмотря на сложную международную обстановку, военные связи между двумя странами продолжают укрепляться. Он также отметил важность сохранения и расширения диалога по ключевым вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что Лаос подарит России двух слонов в честь 65-летия дипломатических отношений.