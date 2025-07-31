Слоны в подарок: Лаос отметит 65-летие дипотношений с Россией необычным презентом

Лаос передаст России двух слонов в честь 65-летия дипломатических отношений между странами. Животные отправятся в зоопарк Санкт-Петербурга, а Владимир Путин в шутку отметил, что они пригодятся в хозяйстве. Об этом пишет телеграм-канал «Юнашев LIVE».

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время визита в Москву объявил о необычном подарке — двух слонах, которых республика передаст России в честь юбилея дипломатических отношений между странами. Животные пополнят коллекцию зоопарка Санкт-Петербурга.

Владимир Путин поблагодарил за презент, с иронией заметив, что слоны в хозяйстве пригодятся. Переговоры лидеров двух стран в Кремле затронули не только символические жесты, но и экономическое сотрудничество, включая энергетику и образование.

Слоны — национальный символ Лаоса, и их передача в другой страны считается особым жестом. Лаос традиционно поддерживает дружественные связи с Россией. Подарок в виде слонов — дань уважения и напоминание о долгой истории сотрудничества.

Ранее сообщалось о том, что Путин поздравил с 80-летним юбилеем телеведущего Якубовича.