Белоусов вручил медали «Золотая звезда» Героям России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил участников специальной военной операции (СВО) на Украине медалями «Золотая звезда» и именным огнестрельным оружием. Об этом в среду, 21 августа, сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что награды получили Герои России за проявленные мужество и храбрость. Как отметил Белоусов, военнослужащие продемонстрировали истинную отвагу, защищая свою родину от врага, а также сохраняя ее суверенитет и безопасность граждан. Белоусов отметил, что заслуги защитников России подчеркнул президент Владимир Путин.

Медаль «Золотая звезда» представляет собой государственную награду России, учрежденную в 1992 году как знак отличия к званию «Герой России». Оно присваивается президентом РФ за заслуги перед родиной, связанные с совершением геройского подвига.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в защите мирного народа ДНР и ЛНР, а также в денацификации и демилитаризации соседнего государства.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров посетили Российский университет спецназа.