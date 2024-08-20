Путин и Кадыров посетили Российский университет спецназа
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров прибыли в Российский университет спецназа в Гудермесе.
Глава государства с трибуны понаблюдал за подготовкой бойцов, которым предстоит отправиться в зону специальной военной операции. Курсанты показали навыки огневой подготовки, перемещения на поле боя и штурм опорного пункта.
«Вы принимаете для себя сложные решения. Одно дело в тире стрелять, а другое дело — подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Пока в России есть такие мужчины, как добровольцы, решившие отправиться на СВО, страна непобедима», — сказал Владимир Путин добровольцам.
Также президенту продемонстрировали трофейное оружие, отбитое у боевиков ВСУ.
Владимир Путин во вторник, 20 августа, за один день посетил уже три региона. Ранее он побывал в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.