Путин и Кадыров посетили Российский университет спецназа

«Вы принимаете для себя сложные решения. Одно дело в тире стрелять, а другое дело — подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Пока в России есть такие мужчины, как добровольцы, решившие отправиться на СВО, страна непобедима», — сказал Владимир Путин добровольцам.