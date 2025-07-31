Белоусов встретился с министром обороны Сирии

В Москве состоялись переговоры между российским и сирийским военным руководством, сообщило Министерство обороны РФ.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с главой оборонного ведомства переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мархафом Абу Касром.

По данным Минобороны, на встрече стороны обсудили перспективы военного сотрудничества и ситуацию в Ближневосточном регионе. Другие детали переговоров не разглашаются.

Параллельно в российской столице находится министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, который провел встречу с главой российского внешнедипломатического ведомства Сергеем Лавровым.

Стороны договорились о проведении инвентаризации всех существующих соглашений между РФ и Сирией. Этот шаг особенно важен на фоне недавней смены власти в Сирии — в конце 2024 года антиправительственные силы свергли президента Башара Асада, который теперь находится в России под защитой.

Особую остроту переговорам придает вопрос о будущем российских военных объектов в Сирии. В 2017 году Москва получила в аренду на 49 лет базу в Тартусе и аэродром Хмеймим, однако после смены власти в республике эти соглашения оказалось под вопросом.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил о необходимости сохранить целостность Сирии.