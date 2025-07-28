Путин поговорил по телефону с Нетаньяху и заявил о важности целостности Сирии

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израилем Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от кремлевской пресс-службы.

Во время общения главы государств уделили внимание ряду важных ближневосточных вопросов. Президент РФ заявил, что он выступает за мирное решение всех проблем, которые наблюдаются в регионе.

«Акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения», — указали журналистам.

Путин и Нетаньяху договорились, что будут продолжать диалог.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил российских военных моряков с Днем Военно-морского флота. Он подчеркнул, что флот еще со времен Петра I флот был и остается достоянием и гордостью нашей страны, а представители военно-морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением россиян.