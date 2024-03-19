Белый дом: Киев теряет позиции из-за бездействия Конгресса

Украинские ВС утрачивают свои позиции на фронте из-за бездействия Конгресса Соединенных Штатов в вопросе выделения военной помощи для Киева. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В беседе с журналистами она заявила, что бездействие местного конгресса на протяжение последних нескольких месяцев влияет на положение Украины в текущем конфликте. Она подчеркнула, что украинская сторона в действительности одна за одной лишается своих позиций на фронте.

Она призвала конгрессменов немедленно одобрить запрос от администрации президента о выделении дополнительного финансирования, которое предусматривает, в том числе и ассигнования на поддержку Киева.

Ранее стало известно, что Пентагон запустил сайт для отслеживания поставляемого Украине вооружения в онлайн-формате.