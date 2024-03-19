Пентагон запустил сайт для отслеживания поставляемого на Украину вооружения

Управление генерального инспектора Пентагона запустило сайт Ukraine Oversight, на котором будет предоставляться информация о контроле за использованием Украиной поставленного вооружения, сообщает The Hill.

За тем, чтобы предоставленная помощь использовалось по назначению, будут следить сразу 20 надзорных ведомств.

На сайте есть контактные данные для того, чтобы граждане могли сообщать о случаях коррупции или нецелевого использования военной техники.

В публикации отмечается, что Конгресс медлит с одобрением нового пакета помощи в том числе и потому, что законодатели сомневаются в существовании надежной схемы учета и контроля.

На Украине идет торговля оружием всех типов. В частности, отмечалось, что американское вооружение с украинской маркировкой оказалось у боевиков ХАМАС.