Белый дом: Киеву хватит нового пакета помощи только на несколько недель
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Украине хватит недавно выделенного пакета военной помощи только на несколько недель. Соответствующее заявление сделал помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, передает информационное агентство РИА Новости.
На состоявшемся накануне брифинге Салливан заявил, что говоря о последнем пакете помощи для Киева, речь идет не о месяцах, а о неделях. Он предположил, что нового вооружения украинской стороне хватит примерно на «пару недель».
Накануне Белым домом был анонсирован новый пакет военной помощи для Украины, размер которого составил $300 миллионов. Известно, что в него войдут артснаряды и ракеты GMLRS, которые используются для ведения огня из HIMARS.
Салливан указал на то, что украинские ВС в данный момент вынуждены экономно подходить к расходованию снарядов, в то время, как Штаты не могут предоставить Киеву оружие, пока соответствующий запрос не будет согласован местным конгрессом. В противном случае, государство будет помогать Украине в ущерб собственной боеготовности, подчеркнул он.