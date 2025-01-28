Белый дом: команда Байдена тратила бюджет США, как «пьяные матросы»

В своем первом выступлении на брифинге во вторник, 28 января, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о том, что администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила финансирование некоторых федеральных программ. Это было сделано с целью их пересмотра и оценки эффективности.

Она подчеркнула, что Управление по вопросам административно-бюджетной политики (OMB) занимается анализом бюджетных трат и готово рассмотреть инициативы федеральных органов власти по сохранению программ, соответствующих целям избранного президента США.

«За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране», — сказала Левитт.

В администрации президента США заявили, что эти шаги призваны укрепить финансовую устойчивость и сделать бюджет более прозрачным после длительного периода неэффективного расходования средств при предыдущем руководстве.

«Эта временная пауза позволит гарантировать, что каждая потраченная сумма полностью оправдана и отвечает интересам американского народа», — добавила Левитт.

Ранее сообщалось, что Байден в последний момент усложнил Трампу снятие санкций с России.