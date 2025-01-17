РБК: Байден в последний момент усложнил Трампу снятие санкций с России

Минфин США повторно внес в санкционный список SDN около 100 российских компаний, которые ранее уже были в него включены на основании указа 14024 от апреля 2021 года. Зачем уходящему президенту Джо Байдену понадобился такой ход, узнал РБК.

По данным источника, организации перевнесли в санкционный список по указу 13662 Барака Обамы. Под повторные ограничения попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Мосбиржа и госкорпорация ВЭБ.РФ, металлургические ТМК, «Северсталь» и целый ряд предприятий, имеющих отношение к ВПК, а также китайские компании.

Дело в том, что Байден опасается за полную отмену или ослабление санкций Трампом против России, а данный указ конфидициирован законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») и не может быть отменен президентом. Кроме этого, это сохраняет и слово за Конгрессом США в случае возможных инициатив.

Ранее на Западе заявили о планах Байдена помиловать противников Трампа.