Белый дом не может подтвердить слова Зеленского о готовящемся Россией теракте на ЗАЭС

США не могут подтвердить заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Россией теракте. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я видел эти сообщения, я видел эти комментарии, но у меня нет ничего, чтобы подтвердить их или говорить об их достоверности», – сказал Кирби.

Он отметил, что Вашингтон не фиксирует на данный момент повышение радиационного фона в районе Запорожской АЭС.

22 июня Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что Россия готовит теракт на ЗАЭС. По его словам, о готовящемся плане РФ сообщила украинская разведка. Он заявил, что этой информацией поделиться «со всем миром».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, назвал их «ложью».

Ранее украинское издание Klymenko Time сообщило, что заявление Зеленского о якобы готовящемся теракте спровоцировало в киевских аптеках спрос на таблетки йода.