Белый дом не увидел «заинтересованности Путина» в возобновлении переговоров

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что глава РФ Владимир Путин якобы не заинтересован в возобновлении переговоров, пишет РИА Новости . Речь об одном важном стратегическом договоре.

В США заявили, что не видят от России и конкретно Владимира Путина желания продлевать российско-американский Договор о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).

«Не похоже, что он заинтересован», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом Кирби подчеркнул, что США донесли свою позицию: в штатах готовы обсудить продление ДСНВ с Россией.

Напомним, Владимир Путин заявлял о возможных изменениях в ядерной доктрине России.

Ранее Лавров заявил, что «Ядерные силы РФ находятся в состоянии полной боевой готовности».