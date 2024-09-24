Белый дом не увидел «заинтересованности Путина» в возобновлении переговоров
Фото: [unsplash.com]
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что глава РФ Владимир Путин якобы не заинтересован в возобновлении переговоров, пишет РИА Новости. Речь об одном важном стратегическом договоре.
В США заявили, что не видят от России и конкретно Владимира Путина желания продлевать российско-американский Договор о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).
«Не похоже, что он заинтересован», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
При этом Кирби подчеркнул, что США донесли свою позицию: в штатах готовы обсудить продление ДСНВ с Россией.
Напомним, Владимир Путин заявлял о возможных изменениях в ядерной доктрине России.
Ранее Лавров заявил, что «Ядерные силы РФ находятся в состоянии полной боевой готовности».