Лавров: «Ядерные силы РФ находятся в состоянии полной боевой готовности»

Москва располагает такими видами оружия, применение которого приведет к серьезным последствиям как для Украины, так и для ее союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. Видео опубликовано на YouTube-канале министерства.

Он отметил, что вооружения находятся в состоянии полной боевой готовности.

Лавров также напомнил о том, что Москва уже неоднократно предупреждала о «красных линиях».

Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что «умные люди» на Западе услышат эти заявления и сделают соответствующие выводы.

Он также добавил. что никто не хочет ядерной войны.

Ранее Лавров назвал вторжение ВСУ в Курскую область очевидной агонией киевского режима.