Администрация Байдена объяснила, почему на смену Алексею Резникову пришел новый министр. По ее словам, это связано с новыми мерами по затягиванию украинского конфликта.

Газета The New York Times на своих страницах привела высказывание одного из чиновников из администрации американского президента. Он считает, что Украине необходимо новое руководство армией, чтобы продолжать боевые действия. Именно это стало одной из причин, по которой Резников покинул свой пост.

На замену Резникову приходит Рустем Умеров, глава Фонда госимущества. Ранее он никогда не имел дело с армией. Эксперты уже назвали его назначение чисто техническим. На самом деле командовать ВСУ вместо нового главы военного ведомства будут с Запада. Новый же министр будет марионеткой в руках иностранных спецслужб.