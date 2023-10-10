Белый дом объявил о поддержке Украины, несмотря на обострение ситуации в Израиле

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украину, несмотря на обострение конфликта между Палестиной и Израилем.

Об этом представитель Белого дома сообщил на брифинге 9 октября. Он отметил, что в поддержке также нуждается Израиль. Слова Кирби приводят РИА Новости.

«По нашему мнению, необходимо продолжать помогать обеим странам», – заявил Кирби.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден намерен добиваться от Конгресса выделения дополнительных средств на поддержку Киева в «критический момент контрнаступления».

США поддерживают Украину с начала специальной военной операции России. На нужды ВСУ Белый дом регулярно выделяет финансовые средства, а также направляет на территорию страны западные технику, оружие и боеприпасы, которые в том числе используются для атаки на объекты РФ. Ранее МИД России направлял ноту протеста странам, которые поддерживают Киев, однако никакой реакции от них получил.

7 октября конфликт Палестины и Израиля обострился. В этот день группировка ХАМАС, которой принадлежит власть в секторе Газа, выпустила по территории Израиля порядка 5 тысяч ракет. Кроме того, боевики движения проникли в государство и взяли заложников среди мерных жителей.

США уже направили Израилю первую партию военной помощи в виде крупного авианосца Gerald R. Ford.