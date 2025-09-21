Белый дом обсуждает законопроект для расширения полномочий Трампа

Администрация президента Трампа продвигает законодательную инициативу, которая потенциально расширит военные прерогативы главы государства. Как сообщила газета The New York Times (NYT), речь идет о предоставлении Трампу возможности нанесения ударов по лицам, классифицированным им как «наркотеррористы», и государствам, обвиненным в поддержке наркотрафика.

Указанный законопроект находится в активной стадии обсуждения в правительственных кругах, а одним из разработчиков является конгрессмен от Республиканской партии Кори Миллс.

Сторонники нововведений аргументируют свою позицию необходимостью реагирования на растущее число смертельных случаев от передозировки наркотиками (порядка 100 тысяч ежегодно) и ссылаются на право государства на самооборону.

Противники же подчеркивают отсутствие одобрения Конгресса на военные действия против наркокартелей и предостерегают о риске международных осложнений и нарушений международного права.

Профессор Гарвардской школы права Джек Голдсмит, занимавший ранее должность в Министерстве юстиции, отметил, что принятие данного закона фактически предоставит Трампу неограниченную свободу действий.

Он подчеркнул, что это чрезвычайно масштабное разрешение на ведение войны без временных ограничений против неопределенного числа стран, структур и индивидуумов, которых президент сочтет относящимися к этой сфере.

Предполагается, что проект разработан по аналогии с широкими полномочиями, делегированными Конгрессом президенту Бушу-младшему после событий 11 сентября 2001 года. В документе не обозначен конкретный противник, что позволяет главе государства самостоятельно определять цели.

