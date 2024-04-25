Генерал Уильямс: европейские учения НАТО «фактически» проводятся против РФ

Военные учения Североатлантического альянса на территории Европы «фактически» проводятся против РФ. Соответствующее заявление сделал американский генерал Дэррил Уильямс в беседе с местным изданием NYT .

Согласно информации издания, весенние учения альянса будут самыми масштабными с периода Холодной войны. По словам американского военного, ранее на подобных учениях не уточнялся противник – он был просто вымышленным. В то же время, в этом году противником называется Россия, против которой НАТО будет учиться воевать, указал Уильямс.

В издании заявили, что весенние учения преследуют цель продемонстрировать и симулировать «первые моменты» потенциального конфликта в современных условиях. Представители нацбезопасности также планируют потенциальную кибервойну для «защиты» интересов Соединенных Штатов и альянса, заявили журналисты.

Если бы данный конфликт произошел, войска НАТО ринулись бы в балтийские страны для попытки заблокировать проникновение войск РФ, считают в издании.

Ранее в МИД Северной Кореи назвали поле боя на Украине «кладбищем» оружия НАТО.