На фотографии представлена рабочая комната американского лидера в составе его Исполнительного офиса в Западном крыле Белого дома (Овальный кабинет). Примечательно, что именно в этом месте в феврале 2025 года Трамп публично отчитал Зеленского за нежелание завершать конфликт на Украине, а также обвинил в его в развязывании Третьей мировой войны.

Встреча Трампа с Зеленским, а также с лидерами Европейского Союза (ЕС), состоится после прошедшего в пятницу, 15 августа, саммита в Аляске, в рамках которого американский президент встретился с российским лидером Владимиром Путиным. На этой встрече главы двух держав обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также российского-американские отношения.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл на встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом в обычной черной футболке.