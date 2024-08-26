Белый дом подтвердил обсуждение с Украиной ударов вглубь РФ оружием США

В Белом доме подтвердили, что вели переговоры с Украиной о возможности нанесения ударов американским оружием вглубь территории России. Об этом на онлайн-брифинге для журналистов сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джона Кирби, передает ТАСС.

Кирби рассказал, что эта тема между руководством США и Украиной в лице президента Владимира Зеленского продолжает обсуждаться. Он подчеркнул, что переговоры в этом направлении идут в частном порядке.

«И у меня нет никаких изменений в нашей политике в отношении американских вооружений, о которых я мог бы сообщить вам сегодня, как и [изменений в] руководящих принципах [по этому вопросу]», — сказал Кирби.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ признался, что Вашингтон ведет коммуникацию с Киевом о перспективах увеличения глубины ударов по территории РФ американскими вооружениями.

Ранее сообщалось, что Россия запросила созвать заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия Киеву.