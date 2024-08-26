Страны Запада на 28 августа запросили заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины, а Россия на 30 августа запросила заседание, где будут рассмотрены поставки Киеву западного оружия. О данном факте на своей личной странице сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, также российской стороной будут затронуты и другие неудобные для западных стран аспекты кризиса на Украине, а также «внутриукраинского гниения». Кроме того, в своем обращении Полянский отметил, что инициированная режимом Зеленского авантюра на территории Курской области «попригасила» запал его союзников, так как ВСУ показали себя на территории России и неприглядно, и неуместно. При этом страны Запада не стали организовывать в Совете Безопасности ООН мероприятия, которые имели бы связь с минувшим Днем независимости Украины.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп выступил против Владимира Зеленского и Джо Байдена, которых обвинил в истощении запасов США.