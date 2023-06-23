Белый дом пока не может объявить о новых переговорах между США и КНР

Об этом представителям СМИ сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в пятницу, 23 июня. По его словам, пока информации о новом разговоре политиков нет, однако Байден намерен провести встречу в подходящее время.

Ранее лидер США назвал председателя КНР диктатором. Во время своего выступления в Калифорнии Байден заявил, что отношения между странами дали трещину после истории со сбитым китайским аэростатом в небе над США. СМИ отмечали, что подобное заявление может поставить крест на нормализации отношений КНР и Америки. Несмотря на это, Байден рассчитывает на новую встречу с Си Цзиньпином и считает, что его слова не нанесли ущерб сотрудничеству стран.