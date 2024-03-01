Белый дом потребовал от Fox News отказа от «фейков» про коррупцию Байдена

Белым домом было направлено официальное письмо с обращением к руководству американского телевизионного канала Fox News, в котором от телеканала требуется отказ от освещения событий с обвинениями президента Соединенных Штатов Джо Байдена в коррупции. В письме заявляется, что данные новости основываются на «ненадежном источнике». Об этом сообщили CNN и Axios со ссылкой на письмо Белого дома.

В данном письме официальный представитель аппарата юрисконсульта органа Иэн Сэмс заявил, что каналом распространяется недостоверная информация об обвинении главы государства в коррупции. По словам Сэмса, журналисты ссылаются на непроверенные источники в виде экс-информатора ФБР, которому на текущий момент были выдвинуты обвинения.

Представитель Белого дома заявил, что все статьи Fox на данную тему должны быть дополнены примечаниями редактора, в которых было бы сказано, что информатор был обвинен в «выдумке» информации.

Сэмс также предложил, чтобы ведущие канала Шон Хэннити и Джесси Уоттерс «проинформировали зрителей в прямом эфире о том, что поделились дискредитированными обвинениями».

Согласно информации источника CNN, канал уже ответил Белому дому, что не станет исправлять или отзывать репортажи. Представитель Fox также заявил Axios, что телеканал освещал все важные события с момента объявления о том, что данному информатору предъявлено обвинение во лжи ФБР.