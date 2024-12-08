Белый дом признал бесполезность передачи Украине ракет ATACMS

Последовавшая вслед за санкционированием Киеву ударов вглубь территории России передача Украине американских дальнобойных ракет ATACMS не станет той самой панацеей в стремлении одолеть Москву. На это прямо указал советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Выступая в субботу, 7 декабря, в Калифорнии на форуме по национальной обороне, он рассказал об истинных причинах, побудивших американскую администрацию решиться на такой шаг. Все дело в избыточности ATACMS на военных складах Пентагона, сообщает РИА Новости.

«Я бы просто сказал всем, кто думает, что это панацея для этой войны, — он не понимает, что происходит. Это не панацея. Для США проблема с передачей ATACMS заключалась в размере собственного арсенала, и когда Вашингтон накопил достаточное количество данных ракет для отправки, то передал их ВСУ», — уточнил Салливан.

Говоря о целесообразности той или иной военной помощи Вашингтона Киеву, Салливан подчеркнул, что для Украины в настоящее время не столько важны поставки боеприпасов, сколько серьезно стоит нехватка на поле боя живой силы. По его словам, уже не один месяц Киев пытается решить эту проблему.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил Запад, если украинская армия продолжит бить по российской территории ракетами ATACMS, то российские массированные удары по ВСУ продолжатся.