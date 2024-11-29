Песков: Украину ждут новые массированные удары, если ВСУ снова применят ATACMS

Если украинская армия продолжит бить по российской территории ракетами ATACMS, то массированные удары по ВСУ со стороны РФ повторятся. Такое предупреждение сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привел РБК.

Песков напомнил, что российский лидер ранее уже предупреждал и Киев, и Запад, что разрешение союзников Украины использовать ракеты западного производства на удары по территории РФ является крайне безответственным шагом. Оно ведет к эскалации.

«В случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ. Вот эти действия осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа, и эта практика будет продолжаться», — указал он.

Ранее Песков объяснил, чего именно хотел добиться Кремль запуском своего «Орешника». По его утверждению, удар данной ракетой стал посланием Западу. До него стремятся донести, что ни один провокационный шаг в отношении РФ не останется без ответа. Москва продемонстрировала контур своих дальнейших действий.