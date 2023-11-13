Белый дом признал, что КНР не поставлял РФ оружие для СВО

Соединенные Штаты полагают, что Китай все еще воздерживается от поставки оружия российской стороне для последующего использования в конфликте на территории Украины. Соответствующее заявление сделал советник президента Штатов Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова передает издание РИА Новости .

Во время последнего брифинга в Белом доме Салливан заявил, что согласно последней официальной оценке Соединенных Штатов, Китай не поставлял Российской Федерации вооружения для применения в ходе конфликта на территории Украины.

Советник также допустил ошибку в своей речи, сказав, что данная оценка верна по состоянию на несколько дней назад, и пообещал, что данные еще будут перепроверены.