Белый дом раскрыл условие послевоенного восстановления Украины

Новое соглашение США и Украины по послевоенному восстановлению Украины не предусматривает участие других стран, организаций или физических лиц, якобы связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Это следует из заявления, опубликованного администрацией Вашингтона.

Напомним, 30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. Оно включает сферы природных ресурсов, энергетики и инфраструктуры и предполагает совместное управление фондом с равным представительством сторон.

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган выразил солидарность Трампу в вопросе урегулирования конфликта на Украине.