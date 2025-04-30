Эрдоган выразил солидарность Трампу в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке позиции президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом турецкий президент сообщил журналистам в самолете после возвращения из Италии, передает РИА Новости.

Эрдоган отметил, что недавно провел телефонный разговор с Трампом, во время которого стороны обсудили украинский кризис, а также возможности для достижения мирного соглашения.

«Я верю, что в новом периоде наши двусторонние отношения с моим другом Трампом получат совершенно иной импульс. Мы также поддерживаем его видение мира, особенно между Россией и Украиной», — отметил Эрдоган.

Он также рассказал о двусторонних отношениях Анкары и Вашингтона, отметив, что позиция Трампа учитывает интересы и чувствительность Турции, особенно на фоне ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом.

Турецкий президент выразил надежду на то, что поиск взаимоприемлемых решений будет продолжаться, и обе страны будут идти навстречу друг другу, опираясь на диалог, достижения дипломатии и стремление к миру.

Ранее генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ предрек Украине потерю контроля над побережьем Черного моря.